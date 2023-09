Una Robur tutta cuore, esordio vincente per 2-1 sulla Fortis Juventus: Masini e Ricciardo in gol

Inizio col botto per il Siena di Lamberto Magrini, che porta a casa la vittoria per 2-1, nella partita di esordio contro la Fortis Juventus. Una Robur tutta cuore, quella che abbiamo visto oggi pomeriggio allo stadio Romanelli di Borgo San Lorenzo.

I bianconeri sono reduci da una settimana molto intensa, in cui il ds Simone Guerri ha dovuto costruire una squadra competitiva e che potesse arrivare in buone condizioni nella prima partita stagionale.

Il match, in realtà, non inizia nel migliore dei modi per il Siena, che dopo soli quattro minuto subisce il gol che porta in vantaggio la squadra di casa: dopo un’uscita imprecisa del portiere Giusti, infatti, il numero dieci della Fortis, Torricelli, si ritrova il pallone tra piedi e lo appoggia facilmente a porta vuota, firmando l’1-0.

I ragazzi di mister Magrini però, non si scompongono e provano a farsi vedere più volte, grazie soprattutto alla velocità di Elia Galligani, il quale al 32’ si mangia un gol a porta spalancata, che poteva pareggiare i conti.

A fine primo tempo, la Fortis sembra controllare facilmente il vantaggio, ma quando manca un minuto all’intervallo, Galligani prova l’ennesima soluzione parsonale, salta l’uomo mette in mezzo il pallone e trova prontamente il senese Bernardo Masini, che porta la partita in parità e va ad esultare sotto la sua gente.

Nel secondo tempo, la Robur cambia marcia, mentre i padroni di casa danno i primi segni di cedimento, tanto che a metà frazione, i bianconeri ribaltano la partita e si portano sull’1-2, grazie al gol di Giovanni Ricciardo.

Dunque, al Romanelli di Borgo San Lorenzo, termina 1-2 e adesso il Siena potrà pensare alla sua prima partita casalinga, domenica, contro la Lastrigiana.

Tabellino

Forti Juventus – Siena 1-2

FORTIS JUVENTUS (4-2-3-1): Morandi; Baggiani, Calzolai (86′ Malikaj), Marucelli, Noferi; Donatini, Serotti; Torricelli (83′ Campagna), Parrini (66′ Paternò), Munno (55′ Mearini); Oitana. A disposizione: Daddi, Fabbri, Niccoli, Bettoni, Nicolosi. Allenatore: Magera.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Pagani, Biancon, Cavallari (63′ Ricciardo), Agostinone; Masini, Lollo (75′ Cristiani), Bianchi; Ivan (63′ Morosi); Galligani (91′ Musaj), Boccardi. A disposizione: Di Fusco, Hagbe, Leonardi, Costanti, Bertelli. Allenatore: Magrini.

ARBITRO: Norci di Arezzo (Argiolas-La Veneziana)

MARCATORI: 4′ Torricelli (FJ), 44′ Masini (S), 77′ Ricciardo (S)

AMMONITI: Marucelli, Ivan, Baggiani, Masini