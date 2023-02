Una Robur spenta si salva in extremis con la Torres: al Franchi termina 2-2

Arriva un pareggio in extremis per la Robur Siena che allontana così i fantasmi di una crisi che sembrava palesarsi all’orizzonte. Per i bianconeri, dopo il sonoro 4-0 patito a Cesena, si tratta del terzo pareggio nelle ultime quattro uscite. Una pari, quello maturato contro la Torres, che comunque lascia qualche punto interrogativo dato che i sardi, da prima di stasera, arrancavano alle spalle dei bianconeri in classifica e comunque la squadra vista stasera al Franchi è apparsa tutt’altro che irresistibile. Nelle fila di Pagliuca da segnalare anche il forfait dell’ultimo minuto di Lanni, costretto allo stop per un problema al flessore nel prepartita, e che ha costretto alla titolarità un Manni non perfetto sul primo gol. Adesso la Robur dovrà ricompattarsi per provare ad affrontare al meglio la sfida di domenica prossima a Rimini contro quella che ad oggi è una diretta competitor per un piazzamento play-off.

Siena (4-3-2-1): Manni; Raimo, Riccardi, Franco, Verduci; Belloni, Leone, Picchi; Orlando, Frediani; Disanto.

Panchina: Manni, Berti, Collodel, Bearzotti, Ciurli, Petrelli, Motoc, Rizzo, Pacini, Rusnak, De Santis.

Allenatore: Guido Pagliuca.

Torres (4-3-1-2): Salvato; Lombardo, Dametto, Antonelli, Girgi; Masala, Urso, Lora; Saporiti; Scappini, Ruocco.

Panchina: Garau, Carboni, Liviero, Diakite, Tesio, Fabriani, Pinna, Carminati, Gianola, Omoregbe.

Allenatore: Stefano Sottili.

Avvio concitato di gara col Siena che centra una traversa con Disanto, autore di una bella giocata individuale, dopo appena 6 minuti di gioco. A sbloccare la gara è però la Torres che al 18′ trova la rete con Saporiti che calcia da lontano e beffa un non perfetto Manni. Prova a replicare la Robur alla mezz’ora ma il tentativo di Leone scalfisce il palo e termina sul fondo. La rete del pari arriva dopo pochi istanti, al 34′, Raimo dalla trequarti piazza un traversone insidioso che pesca liberissimo Disanto sul secondo palo. L’attaccante ha tutto il tempo per stoppare il pallone e battere a rete da pochi passi realizzando così la rete del momentaneo 1-1. Al 37′ l’arbitro espelle Guido Pagliuca. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Al rientro dagli spogliatoi è Belloni che ha sul destro la palla del 2-1 ma un difensore sassarese si immola e sventa la minaccia. Prova a spingere la squadra bianconera ma la rete del vantaggio è dei turritani che al 75′ si portano sul 2-1 grazie al colpo di testa di Scappini, imbeccato alla perfezione da Urso. Nel finale il Siena non pare avere la forza per andare a riprendere la partita nonostante i tentativi di Disanto che, come al solito, è l’ultimo a smettere di crederci. Proprio quando sembrava tutto finito, è proprio il numero 7 bianconero, sugli sviluppi di un corner, riesce a colpire e a riacciuffare al 92′ il pari. All’Artemio Franchi di Siena termina 2-2.

Emanuele Giorgi