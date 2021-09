Un indemoniato Disanto spiana la strada al Siena: sul campo del Montevarchi finisce 0-3

La Robur sabato scorso, con la Reggiana, aveva dovuto cedere in casa per 0-2. Questo dopo una prestazione, a parere di tutti, da dimenticare e con un passivo che sarebbe anche potuto essere più ampio. Oggi il compito di Gilardino e dei suoi ragazzi era di restituire il sorriso ai tifosi bianconeri, dimostrando che quello di tre giorni prima fosse stato solo un incidente di percorso. Missione riuscita: a Pontedera, sul campo del Montevarchi, i bianconeri vincono 0-3 dopo una partita in cui i padroni di casa non sono mai sembrati in grado di metterli in difficoltà.

Gilardino riparte dalle sue certezze e quindi da quel 4-3-3 che non sembra voler abbandonare. Lanni tra i pali, Mora e Farcas sulle corsie laterali, Terzi e Terigi centrali di difesa, a centrocampo Bani e Acquadro insieme a Bianchi. In attacco, insieme all’imprescindibile Paloschi, torna Varela da un lato e spazio a Disanto dall’altra. La partita vede ritmi abbastanza compassati all’inizio, con i giocatori del Siena che forse devono ancora scrollarsi di dosso i fantasmi della Reggiana. A spazzare via tutte le paure ci pensa Francesco Disanto. Dopo una respinta della difesa montevarchina l’attaccante bianconero si avventa sulla sfera e la impatta: il pallone, calciato alla perfezione, acquisisce una traiettoria imprendibile per il portiere avversario e va a infilarsi sotto la traversa per la rete dell’1-0.

La partita, dopo il gol dello 0-1, prende dei binari ben precisi. Il Siena è bravo e non va quasi mai in sofferenza ed il raddoppio arriva in apertura di secondo tempo. Protagonista è ancora Disanto che pennella ancora, stavolta un assist, per la testa di Bianchi che incorna per la rete del doppio vantaggio. Non devono passare neanche 60″ per il gol dello 0-3, questa volta è Varela che soffia la palla alla difesa montevarchina e insacca alle spalle del portiere.

Dopo la partita il mister dei bianconeri, Alberto Gilardino, ha detto: “Una partita importante dal punto di vista dell’atteggiamento quello mentale: i ragazzi nel giro di 3 giorni hanno dato una risposta incredibile a loro stessi prima di tutto”. “Prima della gara gli avevo detto – prosegue – che il nostro percorso era positivo e che non si poteva interrompere per una sconfitta ma che doveva alimentarsi con una grande prestazione fuori casa”.

L’uomo del giorno, Francesco Disanto, non ha nascosto la sua felicità: “Eurogol a parte sono contento della vittoria e di come abbiamo affrontato la partita che sapevamo essere difficile. Siamo stati bravi sin da subito ad approcciarla bene”. “Per me questo gol – spiega ancora il numero 7 bianconero – è un po’ una liberazione. Dopo essere tornato in Serie C era quello che volevo e che desideravo”.

Infine, Tommaso Bianchi, autore del gol del momentaneo 0-2, ha commentato a sua volta la gara: “Questa era la mia prima partita da titolare, sono molto contento per com’è andata. Penso di aver fatto una buona partita ed il mio gol è servito per sbloccarci e affrontare bene il secondo tempo”. “Era importante – conclude il centrocampista – dopo la brutta battuta d’arresto con la Reggiana, ripartire forte e ottenere 3 punti”.