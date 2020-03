Una poesia per medici e infermieri dell’ospedale di Siena

I veri eroi si vedono nel real bisogno

a loro non interessa la carriera,

indosso il super camice e chiudo la cerniera.

Il loro non è solo un lavoro

è una ragione di vita

la professionalità nei loro cuori è cucita.

Non hanno patrie nel mondo

né bandiere da sventolare

ma solo pazienti da poter curare.

Combattono senza paura alcuna

contro questo nemico invisibile

che purtroppo oggi, sembra imbattibile.

Ma vanno avanti a testa alta

contro questo subdolo vampiro

che si mangia in silenzio il nostro respiro.

Son eroi per un giorno

per un mese o per un anno

intrisi nel coraggio e nell’affanno

La loro forza è una speranza

in questa triste calamità

lì ricorderemo tutti per l’eternità.

Gabriele Ruffoli

27 marzo 2020

nella foto il Personale del Covid-ICU, foto di Morena Batolini