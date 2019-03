Una corsa nel verde della città conclude “Sport Siena week end”: ecco la campestre

L’ultimo evento sportivo del fine settimana di “Sport Siena week end”, il 10 marzo, è con la quinta corsa Campestre dentro alle Mura, organizzata dalla polisportiva Mens Sana in collaborazione con Uisp Siena e la contrada della Giraffa.

Un percorso ad anello di 1500 metri ricavato nell’antica valle verde che da piazza San Francesco scende in direzione delle fonti di Follonica, per poi risalire lungo antichi camminamenti gustandosi la vista della torre del Mangia e la chiesa di Provenzano.

La gara agonistica a staffetta per adulti, con partenza alle 10.30, è valevole per il trofeo Gran Fondo Uisp 2019. Ma questo spettacolo per gli occhi e il corpo è aperto a tutti. Alle 11.45, infatti, anche i bambini potranno sfidarsi in una gara di velocità ripercorrendo lo stesso tragitto dei grandi. Mentre alle 12, la corsa sarà decisamente più slow: una passeggiata non competitiva pet friendly. Il percorso campestre è aperto anche agli amici a quattro zampe con padroni. Il guinzaglio è d’obbligo.

Alle 12.15 le premiazioni e, a seguire, un pasta party (euro 5) per tutti i partecipanti.

La campestre è a pagamento. Per informazioni e iscrizioni: Pietro 347 0972778 (per le gare), Paolo 335 6303169 (per il pranzo).