Un week end da leccarsi i baffi: lo street food invade il Vivi Fortezza

Ci sarà da leccarsi le punta della dita al World Food del 7, 8 e 9 giugno in Fortezza Medicea. Inserita nel cartellone di eventi Vivi Fortezza 2019, è una rassegna che prevede food truck con cibi e pietanze da tutto il mondo. Dalle 12 fino a mezzanotte, gli appassionati e i curiosi potranno deliziarsi con sapori conosciuti e non.



La proposta gastronomica sarà ampia. Ci saranno i “classici” della cucina toscana, pugliese e siciliana. Per una vera e propria Onu del cibo, saranno proposte anche pietanze internazionali: brasiliane, spagnole, greche, messicane, indiane, argentine, olandesi, bavaresi e statunitensi.

Gli amanti dei panini imbottiti potranno sbizzarrirsi, trovandoli con hamburger, salsiccia o porchetta. Ci sarà spazio anche per i fritti, dalle classiche patatine al pesce. Per i più golosi, non mancheranno i dolci.



La tre giorni del World Food rientra nell’ambito di una delle sei rassegne su cui si basa Vivi Fortezza 2019, la food&fiere. Le altre cinque riguardano arte&cultura, sport&wellness, musica, bambini e cinema.

Vivi Fortezza 2019, che si svolgerà dal 4 giugno al 30 settembre, sarà un modo per valorizzare l’area nel suo complesso. Oltre allo spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prenderanno vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo è di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio. Il progetto di rilancio del complesso come location di eventi è voluto dall’assessorato al Turismo del Comune di Siena.

Durante Vivi Fortezza 2019 saranno presenti punti di somministrazione bevande e di ristoro in grado di accogliere le persone che vorranno vivere il complesso.

INFO

Pagina Facebook Vivi Fortezza 2019: https://www.facebook.com/vivifortezza/