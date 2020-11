Un villaggio di Natale, così Ludovica e Patrizia hanno fatto il loro regalo ai bambini

Ludovica e Patrizia sono due imprenditrici senesi che, visto il momento di difficoltà dovuto al covid, hanno pensato di creare un mini-villaggio di Babbo Natale per i bambini della città. In un periodo storico in cui tutto sembra fermarsi, l’idea delle due ristoratrici è quella di regalare ai bambini un villaggio natalizio che altrimenti nessuno gli avrebbe potuto donare. Il villaggio è aperto a tutti, ed è visitabile in strada dei Cappuccini.

Ludovica di Febo ci parla di come è nata l’ispirazione: “L’idea è nata dalle continue richieste di Leo e Luca, che chiedevano insistentemente di Babbo Natale col timore che fosse anche lui fermo a causa delle restrizioni. Alla fine, abbiamo dovuto cedere: abbiamo tirato fuori dal magazzino tutto il materiale a nostra disposizione e allestito qualcosa”. “Poi è stato quasi naturale -conclude Ludovica- pensare di non fermarci solo a Leo e Luca ma di destinare questo spazio a tutti i bambini di Siena e del circondario. Chiunque passando volesse, può tranquillamente fermarsi per depositare una letterina per Babbo Natale”.

“Io per il mio lavoro -spiega Patrizia- sono abituata ad allestire tavoli, sale da pranzo, ma anche la casa: in un certo senso io faccio già questo. Il mio è stato un voler portare il Natale ai miei figli”.

Per le due, che attualmente sono titolari di un catering, questa è una sorta di prova generale: infatti in futuro vorrebbero continuare a lavorare coi bambini: “Il nostro progetto è aprire un locale in cui, mentre i genitori cenano, i bambini possono continuare a giocare”

Emanuele Giorgi