Un viaggio lunga la via Lauretana: da Siena a Cortona in 7 tappe

Con il progetto di Omniatourist Service continua, ampliandosi, la riqualificazione e valorizzazione della Via Lauretana toscana. Dal 29 maggio al 19 giugno ecco, infatti, calendarizzati sette appuntamenti con visite guidate gratuite nei sette comuni senesi ed aretini che hanno promosso e patrocinato l’iniziativa, e che si snodano lungo quel tratto del cammino che unisce Siena a Cortona, attraversando il magico paesaggio delle Crete Senesi, per poi salire il crinale e scendere in Valdichiana e arrivare fino a Cortona, porta di ingresso al tratto umbro.

Il primo appuntamento, da segnare in agenda, è per il 29 maggio alle ore 17 in Piazza del Campo per un percorso di un’ora e mezza, che toccherà il cuore segreto della città giungendo fino a Porta Pispini con soste nei luoghi di maggiore interesse.

L’assessore al turismo e al commercio, Alberto Tirelli, spiega: “L’idea è di continuare il lavoro della regione Toscana e delle amministrazioni locali per far conoscere la Lauretana che fin dagli Etruschi portava i viandanti dal Tirreno all’Adriatico e che poi divenne la strada del pellegrinaggio mariano fino alla Santa Casa di Loreto. Abbiamo deciso di farlo con un approccio diverso, ovvero quello di coinvolgere non solo i centri maggiori, ma anche i piccoli borghi che tanto hanno da offrire in termini di bellezze artistiche, storia locale e tradizioni radicate”. L’assessore continua: “L’intenzione è quella di deviare una parte dei flussi turistici verso mete meno consuete, sempre in un’ottica di turismo lento e rispettoso dei luoghi, valorizzando così l’impegno delle realtà che su questi territori lavorano per la loro promozione. Il progetto continuerà ad arricchirsi anche nei prossimi anni con visite guidate, trekking e approfondimenti”.

Il secondo comune da visitare per il giorno seguente, 30 maggio, sarà Asciano l’antico centro etrusco con pregevoli monumenti e un’importante storia per l’antica Repubblica senese. Il 5 giugno sarà la volta delle Serre di Rapolano, tra medioevo, natura e archeologia industriale; mentre il giorno seguente, 6 giugno, la visita è dedicata Sinalunga, un vero e proprio balcone sul bellissimo paesaggio della Valdichiana e con un borgo tutto da scoprire. Il tour prosegue il 12 giugno con Torrita di Siena e le sue torri difensive che hanno dato il nome alla città che fu baluardo per la difesa della Repubblica di Siena; il 13 giugno Valiano, punto di controllo strategico tra il Granducato di Toscana e lo Stato della Chiesa con un panoramico affaccio su Montepulciano e Cortona. Infine, il 19 giugno, Cortona tra vicoli e monumenti di una tra le più significative città di origine etrusche.

Tutte le visite in programma, dalla durata di un’ora e mezza, iniziano alle 17, per motivi di sicurezza anti Covid saranno forniti auricolari sanificati e le varie tappe saranno a numero chiuso, così da assicurare un corretto distanziamento. Per le prenotazioni inviare mail all’indirizzo [email protected] oppure chiamare il 329-1264769.