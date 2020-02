Infortunio sul lavoro a Colonna del Grillo, nel territorio comunale di Castelnuovo Berardenga, per un uomo che si è ferito ad un braccio mentre stava utilizzando una sega a disco. In un primo momento è stato richiesto l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso, richiesta che è stata poi disattivata. L’uomo è stato infatti trasportato in codice rosso in ambulanza fino all’ospedale delle Scotte.