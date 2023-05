Ponte di Bellavista sulla Cassia, a bilancio 10 milioni da Regione Toscana. Conferenza dei servizi terminata

Un trasferimento di 10 milioni di euro dalla Regione Toscana finalizzato alla realizzazione del Ponte di Bellavista sulla Strada regionale 2 Cassia, nel comune di Poggibonsi. E’ quanto definito a seguito dell’ultimo consiglio provinciale con l’approvazione della variazione al bilancio e la modifica al Piano triennale delle opere pubbliche. Nel frattempo, proseguono senza sosta le attività secondo quanto previsto dal cronoprogramma dell’intervento stesso.

“II percorso sta continuando, pur con tutte le complessità che vi sono nella realizzazione di un’opera di questa importanza e nonostante le continue evoluzioni del quadro normativo nazionale – dice il presidente della Provincia David Bussagli – Il prossimo step, conseguente alla chiusura conferenza dei servizi, è la conclusione dell’attività di verifica esterna del progetto, attività obbligatoria per legge, già in corso da parte di società specializzata”.

La Conferenza di Servizi è stata infatti indetta con avviso del 07 settembre 2022, con il fine dell’ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari all’approvazione del progetto definitivo da porre a base di appalto integrato per la ricostruzione del ponte. Nei tempi stabiliti delle norme, si è proceduto alla produzione delle integrazioni richieste dai soggetti e delle autorità coinvolte e quindi alla conclusione della conferenza, avvenuta nel febbraio 2023. Come previsto dalla legge, dopo la chiusura della conferenza dei servizi si è resa necessaria la verifica esterna del progetto da parte di società specializzata. L’esito della verifica è atteso entro la fine del mese di maggio. Una volta validata l’opera si procederà con l’approvazione del progetto definitivo e infine con l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

“Comprendiamo benissimo l’attesa per la ricostruzione del ponte e il ripristino di una viabilità a servizio di cittadini e imprese – aggiunge ancora Bussagli – si tratta di una infrastruttura importante e strategica, già finanziata e con un progetto di ricostruzione già definito da parte della Provincia. Non aiuta certamente il complesso delle procedure che il quadro normativo nazionale impone alle opere pubbliche e soprattutto a quelle di maggior rilievo, né le modifiche che autorità nazionali hanno definito negli ultimi mesi. Tuttavia, la conferenza dei servizi è chiusa e adesso siamo in attesa della validazione esterna. Passaggi lunghi ma necessari. Tutto questo ci consentirà di procedere con l’avvio della procedura di gara”.

La nuova opera rispecchierà la dimensione della sede viaria precedente in modo da potersi raccordare alla viabilità esistente, disporrà di una lunghezza complessiva di circa 160 m, distribuendosi ora su 4 campate piuttosto che su 7 campate come era per il ponte preesistente. L ’investimento totale previsto per la realizzazione dell’opera è di 10milioni, garantiti da contributo statale, già recepito prima dalla regione Toscana e quindi dalla provincia di Siena.