Un regalo di Natale diverso: ecco dove trovare il libro della senese QuaViO

Un percorso meraviglioso fatto di sfide continue che, ancora oggi, impongono coraggio, sincerità, curiosità, vita. E’ il percorso di QuaViO (qualità della vita in oncologia) che, per celebrare i propri 30 anni, ha pubblicato un libro: un’idea regalo, diversa, solidale, unica.

142 pagine già disponibili presso la “Libreria Senese” via di Città 62/66 (si potranno ottenere con offerta libera che sarà interamente devoluta alla QuaViO) oppure ottenibili scrivendo a [email protected] o ancora ritirabili presso la sede della organizzazione di volontariato senese (viale Don Giovanni Minzoni, 43,Tel. 0577 219049 Cell. 347 5412105).

“Da soli non si va da nessuna parte. Da soli non si cresce. Nella relazione di aiuto ci si avvicina al dolore con la verità, con un sorriso e con il silenzio”. Ecco un pensiero tratto proprio dal libro che desidera raccontare l’impegno nelle cure palliative quali trincea più avanzata della medicina che non guarisce ma cura.

Dedica speciale della presidente della organizzazione di volontariato senese, Vanna Galli: ” il pensiero va a Lucie grande amica scomparsa che ci regala, all’interno di ciò che leggerete, tratti di rara umanità”.

Sullo sfondo il libro. Le storie dei volontari, le lettere di ringraziamento delle famiglie che hanno vissuto il dolore di una perdita, le prospettive del volontariato, il futuro di chi vorrà sempre stare dalla parte dei malati: di quelli che vivono l’ultimo tratto della propria vita e la devono vivere con dignità. Fino alla fine.