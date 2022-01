Un positivo nelle fila della Vismederi Costone, rinviata la sfida con Altopascio

Con una nota ufficiale, la società della Vismederi Costone ha reso noto “che è stata riscontrata la positività al Covid di un membro del gruppo squadra”. “Dal momento che il soggetto in questione – si legge – è entrato in contatto con il resto della squadra, la società ha chiesto ed ottenuto dalla federazione il rinvio della gara in programma per questa sera, mercoledì 26 gennaio, con il Bama Altopascio. La partita è stata quindi rinviata a data da destinarsi”.

La nota della società gialloverde si chiude: “Il resto del gruppo si sottoporrà ad un giro di tamponi già da questa mattina in modo da poter riprendere l’attività sportiva il prima possibile”. Il prossimo impegno della squadra senese, salvo ulteriori cambiamenti, diventa quindi la trasferta di sabato a Carrara contro il Centro minibasket.