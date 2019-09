Un mese di eventi per celebrare le arti visive: ritorna il ‘Siena International Photography Awards’

Un mese di eventi, workshop e incontri con ospiti le firme più prestigiose della fotografia mondiale. Siena celebra le arti visive con l’edizione 2019 del Siena International Photo Awards Festival. Dal 26 ottobre al 1 dicembre Siena si prepara alla grande festa dedicata alla fotografia internazionale ospitando il Siena Awards: il festival dedicato alle arti visive che si aprirà con la cerimonia di premiazione del “Siena International Photography Awards”, la sfida a colpa di click più partecipata al mondo. Un mese intero per immergersi nell’arte fotografiche con ben 9 mostre ospitate nelle location più esclusive e per scoprire la bellezza delle immagini e del territorio, approfondendo tecniche e conoscenze nel campo fotografico, attraverso workshop, photo tour ed eventi.



Il programma della serata di gala ai Rinnovati. Ad aprire il mese di festa sarà la tradizionale cerimonia di premiazione del “Siena International Photography Awards”, il contest di fotografia con la maggiore partecipazione internazionale, con opere di fotografi professionisti, dilettanti e amatori provenienti da 161 Paesi di tutto il mondo. Appuntamento sabato 26 ottobre, dalle ore 17.30, sul palco del Teatro dei Rinnovati per la cerimonia dove saranno assegnati i riconoscimenti ai primi classificati di ciascuna categoria del concorso e dove sarà decretato il vincitore assoluto, a cui andrà il titolo di SIPA Photographer of the Year. Una giuria internazionale qualificata, dove figurano firme di National Geographic nonchè fotografi e picture editor di fama mondiale ha selezionato i vincitori tra le migliaia di immagini in concorso nelle dieci categorie: creative; fotogiornalismo; fotografia di viaggio; persone e ritratti; natura; wildlife; architettura, sport; “Jump for Joy” e storyboard.



Le mostre di Siena Awards 2019. La grande fotografia si mette in mostra a Siena con nove esposizioni dedicate agli scatti più belli provenienti da tutto il mondo. Da sabato 26 ottobre e fino a domenica 1 dicembre la città del Palio ospita il Siena Awards, il festival dedicato alla grande fotografia che raccoglie mostre ed eventi espositivi con protagoniste le immagini e gli straordinari reportage realizzati da più importanti fotografi internazionali. Un corpus unico di immagini che farà di Siena la capitale mondiale della fotografia. Da ‘Imagine all the people sharing all the world’, la mostra che raccoglie le foto del ‘Siena International Photography Awards’, passando per ‘Above us only sky’, la più grande esposizione dedicata alla fotografia aerea fino alle personali e alle collettive di fotografi di fama internazionali, come Randy Olson, che raccontano le emozioni e le storie più incredibili catturate dai loro obiettivi in giro per il mondo.



Workshop e photo tour e opportunità di visita. Siena Awards prevede anche workshop e photo tour dedicati all’arte della street photography e della fotografia naturalistica con escursioni inedite alla scoperta di uno dei territori più fotografati e visitati al mondo con il Chianti, protagonista