Un inverno di arte e cultura in provincia di Siena: al via gli appuntamenti di “L’altRa stagione”

La magnificenza dell’arte e dell’architettura della Toscana del sud potrà essere contemplata più intimamente. Sabato cominciano gli eventi di L’altRa stagione, il format di eventi che permette di ammirare nella più completa bellezza la più alta espressione spirituale dell’arte e dell’ambiente naturale in un territorio da sempre immagine dell’Italia nel mondo, la Toscana ed in particolare quella del sud.

San Gimignano, Colle Val d’Elsa, Siena, San Giovanni d’Asso, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Sant’Antimo e Cortona aprono i propri musei, le proprie chiese ed i loro luoghi più identitari alla volontà dei visitatori che amano viaggiare e osservare la bellezza attraverso un punto di vista diverso da quello offerto dalla già conosciuta stagione dei grandi flussi di primavera e d’estate.

Le colline del Chianti, le collezioni artistiche e monumentali dei borghi toscani, l’unicità di Siena, le Crete senesi e la Val d’Orcia diventano l’ambiente ideale entro cui L’altRa stagione prende forza attraverso eventi, mostre, visite guidate, degustazioni che, da a novembre a marzo, prenderanno vita all’interno delle sedi museali del territorio.

Di seguito gli eventi del 30 novembre.

Colle Val D’Elsa, una città fatta ad arte -Visite tematiche al museo San Pietro di Colle Alta

Il primo appuntamento, il 30 novembre alle 15.30, avrà come titolo: Una città fatta ad arte – Colle e la sua architettura dipinta, Colle val d’Elsa dal tardo ‘500 fino al centro industriale dei primi anni del 1900 fortemente caratterizzato dalla figura di Antonio Salvetti.

Officina dell’arte spirituale – Abbazia di Sant’Antimo – Laboratori, didattica, visite tematiche, corsi e seminari

Il 30 novembre avrà luogo il primo laboratorio per adulti; ai partecipanti verrà insegnato come realizzare una corona dell’Avvento utilizzando la vegetazione naturale presente nei terreni adiacenti l’Abbazia. Prima del laboratorio una visita guidata farà conoscere gli ambienti abbaziali e a conclusione, tutti i partecipanti, potranno partecipare all’accensione della prima candela della grande corona dell’Avvento esposta in chiesa.

Tu sei bellezza – Museo Diocesano di Cortona – Visite tematiche

Quattro visite ai capolavori conservati nel Museo Diocesano di Cortona. La serie di visite tematiche mira a far conoscere e approfondire il patrimonio artistico del Museo Diocesano di Cortona, dai capolavori alle opere meno note, dall’antichità al Medioevo e al Rinascimento, fino all’epoca contemporanea. D’altra parte i dipinti della raccolta museale s’intrecciano con le vicende storico-religiose del territorio cortonese e costruiscono – attraverso artisti come Luca Signorelli e Gino Severini nati in città, ma anche attraverso pittori forestieri di grande fama come Beato Angelico – percorsi atti a recuperare la memoria storica e di fede di una fiorente comunità. Il primo appuntamento è per il 30 novembre 2019, alle 11, con Da lucumonia etrusca a centro culturale. Cortona attraverso i capolavori del suo Museo diocesano.

Harmonia Mundi: da Toto di San Biagio ad Harvard – Tempio di San Biagio, Montepulciano

Il Tempio di San Biagio e le Opere Ecclesiastiche Riunite di Montepulciano, con l’organizzazione di Opera – Civita, promuovono tre visite guidate dal titolo Harmonia Mundi: da Toto di San Biagio ad Harvard. La prima visita guidata avrà luogo il 30 novembre a partire dalle 16 e il percorso prevede uno spazio temporale che si snoda lungo cinque secoli di storia che hanno inizio con Toto di San Biagio, il quale assistette al miracolo del 23 aprile 1518, per concludersi nella restaurata Canonica antistante la chiesa con Harvard che, a metà del XX secolo

Il Duomo dei Senesi – Opa kids – Percorsi didattici nel Complesso Museale del Duomo di Siena

Il Duomo dei Senesi, cartellone di eventi invernali dell’Opera del Duomo che comprende anche Risvegli d’Arte e Il Saloncino – Un tè all’Opera, inaugura così L’altRa Stagione rivolgendosi ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni e alle loro famiglie. Il primo appuntamento è per Domenica 1 dicembre alle 15 con L’immagine di Maria nell’arte: una visita al Museo dell’Opera alla ricerca delle opere più importanti che raffigurano Maria. La visita ha la finalità di avvicinare i bambini alla conoscenza del culto mariano nella storia e nell’arte della città di Siena.