Un gol per fare beneficenza: al torneo di Acquedotto del Fiora vincono divertimento e solidarietà

Alla fine a imporsi sulle altre tre squadre è stata la rappresentativa de Le Bollicine che così si è aggiudicata il quadrangolare. A trionfare realmente però, nel caldo pomeriggio di ieri al PalaChigi, sono stati il divertimento, lo sport e soprattutto la solidarietà. Si è concluso con il sorriso il torneo di calcetto a scopo benefico “L’acqua ha nuove forme… Della solidarietà” organizzato da Acquedotto del Fiora. ” Questa è una delle cose che sosteniamo, abbinare lo sport all’impegno sociale – sottolinea il presidente di Acquedotto del Fiora, Emilio Landi -. E’stata una giornata nel segno dei nostri valori”.

Nella prima partita la squadra di Acquedotto del Fiora ha battuto per 6-3 la rappresentativa dell’Arcidiocesi di Siena. Nella seconda l’associazione Le Bollicine ha sconfitto per 4-2 sulla Caritas Grosseto. Medaglia di bronzo per l’Arcidiocesi di Siena, contro la Caritas Grosseto è finita 6-3; La finale è stata un tripudio di goal e bellissime azioni ma alla fine a vincere è stata l’associazione Le Bollicine, 8-6 al team del Fiora.

“Acquedotto del Fiora è ancora una volta vicina alle comunità del suo territorio – spiega l’amministratore delegato Piero Ferrari -. Stavolta lo siamo con le comunità della Diocesi di Siena, della Caritas di Grosseto e delle associazioni di volontariato”.

Alla fine Rossana Giannettoni, Polisportiva Mens Sana 1871, la presidente dell’associazione Le Bollicine Paola Bisconti, l’Ad Piero Ferrari e Luigi Servillo, responsabile risorse umane del gestore del servizio idrico, hanno premiato le quattro partecipanti. Ad associazione Le Bollicine, Arcidiocesi di Siena e Caritas di Grosseto è stato consegnato un contributo a favore delle attività di volontariato in cui sono quotidianamente impegnate.

Marco Crimi