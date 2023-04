Un cammino alla scoperta del Chianti: una rete escursionistica di oltre 100 km per esplorare i colli senesi

Una rete escursionistica di 123 km con quindici sentieri mappati e segnalati per scoprire il territorio a piedi o sulle due ruote, puntando su turismo sostenibile e mobilità dolce. È quella promossa dalle amministrazioni comunali di Castellina in Chianti e Radda in Chianti con la collaborazione del CAI, Club Alpino Italiano, nell’ambito della Rec, che coinvolge tutti i comuni dell’ambito turistico del Chianti: Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Barberino-Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa.

La mappatura dei sentieri naturali o su strade bianche nei territori di Castellina in Chianti e Radda in Chianti è iniziata nel 2019 insieme alla sezione di Siena del Cai ed è continuata negli anni successivi con la verifica della loro percorribilità, la segnatura, la manutenzione e l’allestimento della cartellonistica, contando anche sulla collaborazione di una guida ambientale. Ai sentieri mappati si unisce la Via Romea Sanese, antico cammino che univa Siena e Firenze attraversando il Chianti.

Le amministrazioni comunali di Castellina in Chianti e Radda in Chianti ringraziano tutti i volontari della sezione di Siena del Cai, e in particolare Roberto Callaioli e Claudio Lucietto, per la collaborazione e la manutenzione portata avanti negli anni per sistemare la rete escursionistica, che oggi è pronta ad accogliere in sicurezza e con percorsi di diversa lunghezza tutti coloro che vorranno scoprire queste zone a piedi o in bicicletta, immersi nella natura e nel paesaggio del Chianti fra borghi, colline, vigne e olivi.

