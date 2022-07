Poggibonsi, passeggiata fra le opere di Gormley e raccolta fondi per il patrimonio d’arte contemporanea

Un appello ai cittadini a sostenere il patrimonio d’arte contemporanea presente in città.

A promuoverlo sono il sindaco di Poggibonsi David Bussagli e il presidente dell’Associazione Arte Continua Mario Cristiani come risposta al recente danneggiamento di una delle sculture che Antony Gormley, insieme all’Associazione Arte Continua, ha donato alla città di Poggibonsi. “Un gesto – dicono – a cui vogliamo e dobbiamo rispondere come comunità. Una risposta collettiva e positiva alla mancanza di rispetto e di conoscenza verso un dono fatto alla città”.

Ed ecco che il prossimo 28 luglio il Comune e l’Associazione Arte Continua organizzano una passeggiata in notturna fra le opere di Gormley (e non solo) con contestuale apertura di una raccolta fondi.

L’appuntamento è alle 21.30 in piazza Mazzini davanti alla stazione. La prima tappa sarà l’opera di Antony Gormley installata al binario 2 della stazione, per poi proseguire snodandosi tra le sculture di Gormley presenti nel centro cittadino di Poggibonsi, oltre che la Fontana di Sarkis in piazza Nuova. L’itinerario continuerà con la visita della Fonte delle Fate, con la suggestiva installazione di Mimmo Paladino e la musica di Brian Eno, i Dormienti. La passeggiata terminerà alla Fortezza a visitare la Bambina Blu di Kiki Smith e un’altra delle opere di “Fai Spazio Prendi Posto”.

“L’invito è a partecipare numerosi – dice il sindaco Bussagli – per valorizzare l’opera d’arte, per ribadire il nostro senso civico, il rispetto verso il bene comune e il nostro sostegno verso l’arte contemporanea che ha contribuito alla crescita culturale di tutto il territorio e che oggi è patrimonio della nostra città. Purtroppo, questo non è l’unico episodio accaduto in questi anni ed è un danno per tutti perché ci espone al rischio che le opere vengano ritirate dall’artista e rende necessario un esborso economico importante per la riparazione e la reinstallazione”.

“Le opere nella loro fissità – sostiene Mario Cristiani – ci insegnano il rispetto per chi è più fragile, non possono né difendersi né aggredirci, ma metterci davanti a noi stessi ed insegnarci il rispetto per la fragilità e per noi stessi. L’opera di questo artista ammirato nel mondo ci avvicina ad altre parti del mondo e ad altri cittadini e ci rende parte di una comunità più grande anche stando qua. Per questo è importante conoscere e valorizzare e trasmettere questo patrimonio anche alle future generazioni. Anche il Medioevo e Rinascimento erano tempi contemporanei, ma, senza aver salvato quelle opere, oggi non ci sarebbero studiosi, appassionati e turisti da tutto il mondo ad apprezzare quello che è rimasto in Italia, in Toscana, e anche a Poggibonsi”.

“Fai Spazio Prendi Posto” è un progetto di Antony Gormley e associazione Arte Continua a cura di Achille Bonito Oliva e James Putman, realizzato nell’ambito dell’edizione del 2004 di Arte all’Arte. Dai calchi di cittadini poggibonsesi che si sono resi disponibili l’artista ha realizzato sette sculture in ghisa che hanno trovato posto in tanti e diversi spazi pubblici della città, dalla Fortezza alla stazione. Originariamente l’installazione era per la durata della mostra. Le opere sono state donate alla città e sono diventate un’installazione permanente.