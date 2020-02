Un 21enne perde la vita in un incidente stradale

Un 21enne di San Gimignano, Dario Bianchi, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via delle città a Certaldo, sulla strada 429. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 7,20. Stando alle prime ricostruzioni, l’automobile avrebbe colpito un albero per poi finire fuori strada. Immediato l’intervento del 118, dei vigili del fuoco di Petrazzi, sul posto sono arrivati anche carabinieri e polizia municipale. I soccorritori hanno tentato di rianimare il giovane, ma il loro tentativo è stato vano.