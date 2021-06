Uffizi diffusi, De Mossi: “Siena può ospitare una mostra al Santa Maria della Scala”

“Lavoriamo per collaborare al progetto degli Uffizi diffusi. Il direttore delle Gallerie Eike Schmidt viene spesso qui a Siena”. Lo dice il sindaco di Siena Luigi De Mossi a margine della conferenza di presentazione della stagione teatrale estiva in città. “Con Schmidt siamo al lavoro – prosegue- . Potemmo sfruttare negli spazi esterni del Santa Maria della Scala dove ora ci sono i cantieri. Dopo avere finito i lavori potremmo organizzare un’esposizione”. Due le idee di De Mossi: una mostra con artisti non senesi “per dare varietà all’offerta culturale del Complesso” e quella di ospitare delle sculture. Il sindaco ha tra l’altro ricordato che la sua volontà di partecipare all’iniziativa è di lunga data: De Mossi era presente, nello scorso marzo, all’Isola d’Elba, durante la visita del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed del direttore degli Uffizi Eike Schmidt a Forte Falcone a Portoferraio, una delle sedi che ospiteranno il patrimonio artistico-culturale degli Uffizi nell’ambito del progetto ‘Uffizi diffusi’. Durante la conferenza odierna Luigi de Mossi ha annunciato che, emergenza sanitaria permettendo, andrà in scena in inverno, lo spettacolo frutto del lavoro congiunto tra i nostri teatri e quello della Pergola di Firenze. dal titolo Certi di Esistere “Non bisogna pensare che Siena sia un’isola: siamo al centro d’Italia e d’Europa. L’intenzione è avere rapporti con tutti ed essere meno chiusi da un punto di vista culturale”, conclude De Mossi.