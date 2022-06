Ucraina, Papa Francesco incontra i bimbi ospitati dalla Misericordia a Colle Val d’Elsa

Papa Francesco ha incontrato un gruppo di bambini ucraini ospitati dalla Misericordia in una struttura di Colle Val d’Elsa . I piccoli sono arrivati in Italia con un volo “umanitario” reso possibile da un’intesa tra Ita Airways, Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, da I-Help e dal Coordinamento Misericordie dell’Area Fiorentina, in collaborazione con la Fondazione Ridni. Avvolti nella bandiera gialla e blu dell’Ucraina, i ragazzi hanno potuto anche fare dono al Santo Padre di un disegno, con la scritta ‘Stop War’. Oltre ai disegni i bambini e i loro accompagnatori portavano anche un cartello con la scritta “Save Ukraine, Save Humanity”, (Salvate l’Ucraina, Salvate l’umanità). È stata una giornata che i bambini attendevano con grande emozione, densa di significati profondi, e segno tangibile di speranza per i piccoli ucraini ed i loro accompagnatori” dice il direttore generale delle Misericordie Gianluca Staderini.