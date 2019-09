Ubriaco urina sul portone della Fondazione Mps: multato

Urinava contro il portone di Palazzo Sansedoni noncurante della presenza di persone per il corso.Il fatto è successo in tarda notte, l’uomo, un trentenne albanese dimorante a Siena, è stato individuato in via Banchi di Sotto dalla Polizia e visibilmente ubriaco, si è addirittura alterato alla presenza degli uomini in divisa pretendendo di essere lasciato in pace. Occhi lucidi, linguaggio disarticolato ed equilibrio precario; dopo averlo compiutamente identificato, i poliziotti l’hanno multato per il suo stato di ubriachezza.