Ubriaco molesta i passanti in via Pantaneto, interviene la polizia

Sanzionato un ubriaco ieri sera in via Pantaneto. Nel corso della serata è stata più volte segnalata alla sala operativa della Questura la presenza di un uomo che stava importunando continuamente ed in modo plateale i passanti.

I poliziotti delle volanti, dopo averlo rintracciato, si sono resi conto da subito che uno straniero, un 38enne di nazionalità ceca, in effetti stava molestando pericolosamente con i suoi comportamenti chi aveva la disavventura di capitargli vicino.

L’uomo era in forte stato di ebbrezza, barcollava pericolosamente ed evidenziava da subito i tipici sintomi dell’ubriachezza: aveva infatti difficoltà a parlare, cambiava repentinamente umore e l’alito vinoso non lasciava dubbio alcuno sul suo stato.

Dopo averlo accompagnato in Questura, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico lo hanno, quindi, sanzionato per il suo palese stato di ubriachezza molesta.