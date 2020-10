Ubriaco in strada viene soccorso dalla polizia e sanzionato

Ennesimo intervento della polizia nei confronti della stessa persona. Questa volta il fatto è successo in via Piccolomini a Siena: nella sala operativa della questura di Siena è giunta una segnalazione che descriveva un uomo, di nazionalità peruviana, in evidente stato di ebbrezza. Gli agenti di polizia, una volta giunti sul posto hanno provveduto a soccorrere la persona e a chiamare i sanitari del 118.

Una volta arrivati in ospedale, i poliziotti hanno provveduto a sanzionare l’uomo per la terza volta.