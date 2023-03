Ubriaco guida contromano per sfuggire all’alcol test: la polizia lo multa e gli ritira la patente

Alla guida di una Fiat Punto ha svoltato repentinamente dentro ad un benzinaio, dopo aver visto un posto di blocco della polizia. E così ha preso contro mano strada di Pescaia.. Fermato dagli agenti in via Diaz, si è subito capito il motivo della sua fuga: stava guidando nonostante fosse in stato di ubriachezza, tant’è che è risultato positivo sia al precursore che al successivo test alcolemico effettuati dagli agenti. L’uomo, un 35enne della provincia di Arezzo si beccato una multa da oltre 500 euro ed inoltre la patente gli è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo. Dopo qualche ora, lungo la Senese-Aretina, gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno controllato un albanese 23enne residente a Prato. L’uomo guidava l’autovettura con patente estera; gli agenti hanno, però, accertato che l’uomo era residente da più di un anno sul territorio nazionale e che non aveva ancora proceduto alla prevista conversione. Per tale motivo è stato multato e gli è stata ritirata la patente di guida.