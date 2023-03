Ubriaco al volante causa incidente e scappa. Denunciato 35enne ucraino

La Polizia di stato di Siena ha rintracciato e denunciato il conducente di un’autovettura che, ubriaco, dopo aver provocato un incidente, si è dato alla fuga. Nei giorni scorsi, verso mezzanotte, una coppia di anziani stava percorrendo in auto via Piccolomini, quando ha notato una vettura, dalla direzione opposta, avvicinarsi zigzagando, e invadere la sua corsia. La coppia, fortunatamente è riuscita a spostarsi velocemente e utilizzando i lampeggianti, ad evitare la collisione frontale, scontrandosi solo con la parte laterale del mezzo. L’uomo, alla guida dell’altra vettura, dopo aver provocato il sinistro, si dà alla fuga.

Gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Siena, nel frattempo allertate dalla sala operativa che aveva ricevuto la segnalazione, riescono però a rintracciarlo nelle vicinanze. L’uomo, un cittadino ucraino 35enne, da subito, manifesta inequivocabili sintomi di chi ha abusato di alcool, confermati poi dall’accertamento effettuato col precursore dai poliziotti. Sottoposto, successivamente, al test con l’etilometro, è risultato, infatti, avere un tasso di alcool di ben sette volte superiore al limite massimo consentito. Per questo motivo, al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per il reato di guida sotto l’influenza di alcool e sanzionato per essersi dato alla fuga a seguito di un incidente stradale, fortunatamente senza feriti.

Dopo avergli ritirato la patente di guida, gli agenti hanno anche sequestrato l’autovettura da lui condotta, peraltro sprovvista di copertura assicurativa.