Tutto pronto per Calici di Stelle: serata magica tra cultura, cibo e vino

Calici di stelle, una notte per certi versi magica, fatta di vino e buon cibo. Questa sera ognuno di noi sarà con gli occhi puntati verso il cielo nell’attesa di poter ammirare una stella cadente, nella speranza di poter esprimere quel desiderio chiuso in ognuno dei nostri cassetti. Saranno moltissime le iniziative che questa sera prenderanno vita a Siena e provincia. Dal brunello di Montalcino, al Nobile di Montepulciano, passando per le terre del Chianti fino ad arrivare a San Gimignano. Non per ultimo le iniziative proposte dal Comune di Siena in collaborazione con la Città del Vino. Dalle degustazioni nelle splendide location di Palazzo Pubblico alla visita straordinaria della mostra del Santa Maria della Scala dedicata alla Jhoannesburg Art Gallery. A farle da contorno i moltissimi ristoranti che questa sera hanno voluto aderire a questa bellissima iniziativa.

Sarebbero dovuti essere giorni particolari, Siena si sarebbe vestita a festa per accogliere i suoi giorni, quelli più belli, ed infine il grandissimo flusso turistico che si sarebbe affacciato per visitare questa splendida città. Non tutto è perduto: Siena si sta ripopolando, diverse persone, italiane prevalentemente, ma anche francesi, tedesche ed olandesi. Merito di tutto questo forse anche la riapertura del Duomo con le sue bellezze e le straordinarie esposizioni del Santa Maria della Scala. Insomma forse dopo tanta paura e preoccupazione, sta tornando un po’ di felicità, se così non fosse rimane la speranza di poter esprimere un desiderio al passaggio di una stella cadente. Che la notte di San Lorenzo abbia inizio.

Niccolò Bacarelli

Di seguito le video interviste complete