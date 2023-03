Tutto facile per il Siena: 4-0 alla Vis Pesaro

Torna, finalmente, alla vittoria la Robur che in casa con la Vis Pesaro non fallisce il colpo e festeggia un rotondo 4-0. I bianconeri, così, tornano ai tre punti dopo un digiuno durato sette partite (sei pareggi e una sconfitta). A sbloccare la sfida è il solito Disanto, alla nona rete stagionale, che pennella una punizione pressoché perfetta, mentre a Paloschi spetta il compito di firmare il raddoppio poco dopo la mezz’ora di gioco. La ciliegina sulla torta, invece, la mette Raimo in chiusura della sfida. Per i toscani, ora, non c’è neanche il tempo di rifiatare dato che martedì si torna in campo, lontano dal Franchi, contro la Lucchese.

Siena (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Verduci; Collodel, Leone, Meli ; Orlando, Disanto; Paloschi.

Panchina: Manni, Berti, Buglio, Castorani, Bearzotti, Ciurli, Petrelli, Motoc, De Santis, Picchi, Franco.

Allenatore: Guido Pagliuca.

Vis Pesaro (3-5-2): Farroni; Tonucci, Gavazzi, Bakayoko; St Clair, Aucelli, Coppola, Astrologo, Zoia; Gerardi, Ngom.

Panchina: Campani, Ghazoini, Rossoni, Enem, Borsoi, Sanogo, Garau, Parodi, Gega.

Allenatore: Oscar Brevi.

Parte forte il Siena che fin dai primi minuti sembra essere scesa in campo col giusto piglio. Al tredicesimo arriva l’occasione che sblocca la partita: Leone viene atterrato al limite dell’area di rigore e si conquista un calcio di punizione interessante. Sulla palla va Francesco Disanto che, dopo aver trovato la giusta concentrazione, calcia e disegna una traiettoria perfetta che termina al sette e trafigge un impotente Farroni. La Vis Pesaro prova la reazione e centra anche una traversa (anche se a gioco fermo), ma a fare di nuovo male ai pesaresi è Paloschi al 35′. Sulla conclusione di Orlando il pallone non viene respinto adeguatamente dall’estremo difensore e il pallone termina nei piedi di Paloschi che da pochi passi non sbaglia. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 2-0.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora il Siena a farsi vedere dalle parti di Farroni: al 50′ è Collodel che spara alla spalle del portiere la rete del 3-0. La Vis prova a rientrare in partita ma Enem non riesce a sfruttare l’occasione con Lanni fuori causa. Nel finale di gara c’è spazio anche per il poker: a trovare la rete è Raimo che, imbeccato bene da Castorani, si ritrova in uno contro uno col portiere e non sbaglia. All’Artemio Franchi di Siena termina 4-0 in favore dei padroni di casa.