Tutto è pronto per ferragosto: ecco le raccomandazioni per divertirsi e rilassarsi in sicurezza

Ci siamo: ferragosto è arrivato, il momento vacanziero per eccellenza si sta avvicinando. Un ferragosto insolito anche per molti senesi che, purtroppo, in assenza di Palio, si sono visti costretti a cambiare i propri programmi ed optare per una rilassante vacanza al mare o in montagna. Insomma, anche quest’anno le vacanze verranno festeggiate: sole, mare, relax e tanto divertimento, ma occhio ai contagi. Sì perchè come molti esperti sospettavano i contagi stanno risalendo, ogni giorno sempre più persone vanno in vacanza e non tutti osservano le regole.

Anche in Toscana i contagi sono in ascesa, sarà quindi ancora più importante celebrare un ferragosto divertendosi ma avendo rispetto delle norme anti Covid-19. Non ci sono ordinanze nuove emesse dai comuni o dalle località balneari che assisteranno ad una vera e propria invasione, solo una serie di raccomandazioni per rispettare tutti noi ed evitare i contagi aumentino in maniera preoccupante. Anche il presidente Rossi questa mattina ha voluto raccomandare la popolazione toscana relativamente alle norme che dovrà rispettare, come l’utilizzo delle mascherine, il distanziamento sociale, igienizzarsi o lavarsi spesso le mani. Il Comune di Castiglione della Pescaia ha invece firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dei gavettoni, in maniera tale da non poter creare assembramenti, visti gli ultimi episodi che si sono verificati nei mesi scorsi. Raccomandazione anche per i giovani e gli adolescenti, padroni della movida notturna e delle discoteche. Occhio alla nuova ordinanza firmata dalla Regione Toscana: si potrà ballare si, ma a 2 metri di distanza. Insomma ferragosto è alle porte, ognuno di noi sarà pronto a rilassarsi e passare una bella vacanza, tutto andrà bene se osserveremo le regole.