Elezioni, tutte le informazioni sulle sezioni elettorali

In vista del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative per il Comune di Siena, previsto per i giorni di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023, queste le disposizioni per quanto riguarda l’ubicazione dei seggi elettorali.

Le cinquanta sezioni, così come per il primo turno di elezioni, sono ubicate nel seguente modo: Centro Civico – via della Mercanzia n. 46, sezione 8; Centro anziani – piazza della Costituzione n. 2, sezione 17; Uffici Comunali – via B. Tolomei n. 7, sezione 28; Ex Scuola Elementare – strada di Monastero n. 2, sezione 41; Casa di Riposo via Campansi n.18, sezione 45; Estra – viale Toselli n. 9/A 7, sezione 11; Scuola Media – strada di Presciano n. 2, sezioni 9,10; Istituto Tecnico Agrario – strada di Scacciapensieri n. 7, sezioni 14, 20; Centro Civico – via P. Nenni, n. 8/A, sezioni 15,16; Complesso Auditorium – piazza della Costituzione n. 13, sezioni 18,19; Azienda Ospedaliera – viale M. Bracci n. 16, sezioni 21, 22; Scuola dell’Infanzia – via Quinto Settano n. 31, sezioni 30, 31; Scuola dell’Infanzia – via L. Consorti n. 2, sezioni 39, 40; Scuola dell’Infanzia – viale Avignone n. 8, sezioni 48, 49; Scuola Secondaria– via Duccio di Boninsegna n. 76, sezioni 12, 13, 47; Università degli Studi – piazza S. Francesco n. 3, sezioni 6, 42, 43, 44; Università degli Studi – Porta Laterina n. 8, sezioni 32, 33, 34, 35; Padiglione delle aule esterne – via Roma n. 56, sezioni 1, 2, 3, 4, 5; Scuola Elementare “G.Pascoli” – via N.Sauro n. 1, sezioni 36, 37, 38, 46, 50; Scuola Elementare “F. Tozzi” – strada Petriccio e Belriguardo n. 55, sezioni 23, 24, 25, 26, 27, 29.

Si informa, in particolare, che l’ubicazione di alcune sezioni elettorali, per l’indisponibilità dei locali, sono state così trasferite: sezione n. 41 da Scuola dell’Infanzia strada di Ginestreto n. 2 alla ex Scuola Elementare ubicata in strada di Monastero n. 2; sezioni 12, 13 e 47 dalla Scuola Elementare in via Duccio di Bonisegna n. 55 alla Scuola Secondaria ubicata in via Duccio di Boninsegna n. 76.

Per conoscere lo stradario, con l’indicazione della sezione di riferimento (comunque indicata nella propria tessera elettorale) è possibile consultare il portale del Comune di Siena (link).

Informazioni. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/3966). Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Siena ai numeri 0577-292104/292234/292477/292394.