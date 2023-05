Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative 2023

Le elezioni amministrative 2023 nel Comune di Siena si terranno in data domenica 14 (dalle ore 07 alle ore 23) e lunedì 15 maggio (dalle ore 07 alle ore 15). L’eventuale ballottaggio avrà invece luogo il 28 e 29 maggio con gli stessi orari. Per esercitare il diritto di voto è necessario recarsi presso la sezione elettorale di appartenenza con un documento d’identità valido e la tessera elettorale.

Rilascio tessere elettorali. L’Ufficio Demografico (via di Salicotto, 6) e l’Ufficio Decentrato (Via B. Tolomei 7, in zona Acquacalda) del Comune di Siena osserveranno un’apertura straordinaria e continuata al pubblico, anche senza appuntamento, domani, sabato 13 maggio dalle ore 9 alle ore 18; domenica 14 maggio dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 15 maggio dalle ore 7 alle ore 15. Gli elettori, nella giornata di domenica 14 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 15 maggio potranno richiedere la propria tessera elettorale o il duplicato anche direttamente presso i seggi ubicati presso la Scuola Elementare “G. Pascoli” Via N. Sauro, 1, la scuola elementare “F. Tozzi” in strada del Petriccio e Belriguardo, 55 e il Complesso Auditorium in Piazza della Costituzione, 13. E’ possibile inoltre presentarsi all’Ufficio Decentrato Via B. Tolomei 7 (in zona Acquacalda) sabato dalle 9 alle 12.30 per ricevere subito la tessera elettorale, anche in caso di smarrimento, furto, deterioramento, cambio di residenza non all’interno del Comune o esaurimento spazi. La tessera deve essere consegnata a ciascun elettore, per la prima volta al conseguimento della maggiore età e, successivamente, in caso di smarrimento, di furto, di deterioramento, cambio di residenza non all’interno del Comune o per esaurimento degli spazi disponibili per ogni votazione (in quest’ultimo caso è necessario riconsegnare all’ufficio la tessera completata). Per il primo rilascio l’ufficio elettorale invierà una lettera, contenente le modalità per il ritiro, all’indirizzo di residenza dell’elettore, con la quale il medesimo viene invitato a recarsi presso gli uffici comunali, sempre senza appuntamento. Nel caso in cui non si riceva la lettera l’elettore dovrà comunque presentarsi all’ufficio elettorale con un documento di identità in corso di validità per ritirare la tessera, sempre senza appuntamento. In caso di deterioramento, smarrimento, furto o esaurimento degli spazi disponibili l’utente dovrà recarsi presso l’ufficio elettorale. Solo nel caso di cambio di residenza all’interno del Comune, verrà inviato a casa il tagliando da applicare sulla tessera elettorale con indicata la nuova sezione elettorale.

Voto assistito. Sono da considerare fisicamente impediti ad esercitare materialmente ed autonomamente il diritto di voto: i ciechi; gli amputati nelle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni: l’impedimento fisico sia evidente; sulla tessera elettorale il Comune abbia apposto il timbro con la sigla “AVD”; l’elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile rilasciato dall’Inps recante all’interno la fotografia del titolare, l’indicazione categoria “ciechi civili” ed uno dei seguenti codici 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07; l’elettore esibisca un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico dell’Asl, attestante l’impedimento ad esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di impedimento fisico in occasione della stessa votazione.

Voto domiciliare. Il voto domiciliare è previsto per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dall’abitazione (art. 1 del decreto legge n. 1/2006 convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7/5/2009n. 46). Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal Comune e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi infatti al voto nella predetta dimora. Si informa che la domanda presentata in occasione del primo turno è valida anche per l’eventuale ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023.

Trasporto disabili. Sarà garantito il servizio trasporto disabili ai seggi elettorali dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 14 maggio e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di lunedì 15 maggio, previo appuntamento, telefonando fino a sabato 13 maggio dalle ore 9 alle ore 12 al numero telefonico 0577/ 292330. Per tutti coloro che hanno comprovate difficoltà di deambulazione sono consentiti il transito in Ztl per raggiungere i seggi in via Campansi (varco Garibaldi-ingresso e varco Camollia-uscita) e in piazza San Francesco (varco Ovile- ingresso e varco Vallerozzi-uscita); la sosta in prossimità degli stessi seggi per il tempo strettamente necessario al voto.

Informazioni. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/3966). Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Siena ai numeri 0577-292104/292234/292477/292394.