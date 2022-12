Tutta l’Europa, da sud a nord, per un messaggio di pace: il viaggio di Paolo Goglio fa tappa a Montalcino

Tutta l’Europa, da sud a nord, per proiettare in cielo un raggio di luce che ricorda la spada di San Michele, il simbolo di pace tra i popoli: questo è l’obiettivo del regista milanese Paolo Goglio che ha iniziato il suo percorso a inizio anno da Capopassero, punto più a sud d’Italia, e che intende attraversare tutto il continente.

Negli scorsi giorni Goglio ha fatto tappa nel comune di Montalcino ospite di un agriturismo dove ha mandato un messaggio di pace, luce ed amore dedicato alla Toscana, che considera una delle regioni più belle. “La spada di luce è un simbolo visivo di pace e di amore, che unifica, protegge e guida il nostro sguardo verso il cielo e verso le stelle”,spiega una nota. La prossima destinazione invece sarà la Liguria.

Intanto, in questo 2022,il regista ha condotto un viaggio lungo 6mila chilometri arrivando dalla Sicilia a Caponord, l’estremo settentrionale d’Europa, passando per Italia, Svizzera, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia. Numerose sono state le avversità nel suo tragitto con temperature ostili e strade al limite della praticabilità, tant’è che nei ghiacci del Mar Baltico si è dovuto fermare per due volte per un problema meccanico dell’auto. Paolo Goglio ha raccontato il suo “tour” sui social, nello specifico sul suo canale Youtube

“La rotta da sud a nord – illustra il regista milanese – rappresenta un posizionamento interiore. Quando ascoltiamo il nostro cuore è come se seguissimo un percorso orientato e guidato dalla Stella polare. Gli eventi e le avversità molto spesso ci allontanano dal nostro cammino e in questa fase contemporanea, particolarmente difficile per tutti, il caos e l’instabilità estinguono la nostra scintilla di vita. Quando il mare è in tempesta e l’oscurità notturna impedisce di mantenere la rotta, è proprio la luce del faro che indica la direzione per i navigatori alla deriva. Il raggio di luce rappresenta un segnale di speranza, di amore e di pace per tutta l’umanità, senza discriminazioni e senza confini.”