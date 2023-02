Tutela dei minori, a Roma convegno con Lojudice: “Chiesa è consapevole della centralità dei bambini”

“La centralità del minore, del bambino non può essere dimenticata. La Chiesa ne è consapevole in maniera più concreta e stiamo elaborando metodi per essere più vicini ed attenti ai bambini”. Così è intervenuto il cardinale Lojudice a margine del convegno su “La tutela dei diritti delle persone di minore età. Garanzie rischi opportunità nel passaggio di competenze dal Tribunale per i minorenni al Tribunale della persona, minori e famiglia”. L’evento è promosso dall’Unione italiana forense, dall’Osservatorio diritti minori vulnerabili “Fonte di Ismaele” e dall’associazione Medicina solidale. Tra gli interventi anche quello di Antonio Sangermano, Capo dipartimento Giustizia minorile al ministero della Giustizia: “Mi sono chiesto, pensando alla famiglia, che cosa si cerchi? – ha detto-. La mia domanda non vuol essere un attacco ma una riflessione sul cosa significa famiglia oggi”