Turismo, l’assessore Tirelli: “Le scelte della giunta si sono rilevate vincenti”

“In queste settimane riscontriamo una presenza molto importante nella nostra città e nella provincia. Il fatto è estremamente positivo“. Così l’assessore al turismo Alberto Tirelli commenta il trend di flussi turistici e di arrivi in città delle ultime settimane.

Per Tirelli il merito è stato dell’amministrazione comunale ” abbiamo individuato alcuni percorsi per aggredire il turismo in un periodo economico difficile. Le scelte si sono rivelate vincenti”, afferma aggiungendo che “questo lo abbiamo fatto prima di altre città, come Firenze, Pisa, Arezzo e Lucca” ed inoltre”dare lo spazio esterno a chi ha attività di somministrazione ci ha reso più vivi e accoglienti. Questo ha inoltre portato ad un maggiore afflusso di turisti dalla nostra regione, dall’Italia e da alcuni paesi con le frontiere aperte”.Tanto lavoro, fa sapere l’assessore, è stato fatto nella comunicazione:”Da mesi stiamo operiamo sulla destinazione Siena, volevamo rendere appetibile e curiosa la nostra città in tempo di coronavirus – prosegue-. Abbiamo lavorato con giornalisti nazionali e internazionali per proporre il nostro territorio. Diversi articoli apparsi su tante pubblicazioni hanno favorito maggiori presenze sul nostro territorio”

Un ruolo importante lo hanno anche i due nuovi punti informativi in città, ” hanno l’obiettivo di accogliere meglio coloro che hanno già scelto Siena informandoli su quello che è possibili fare qui e nelle Terre di Siena – conclude-. I risultati sono importanti perchè permettono di aiutare chi vive momenti di difficoltà economica, un aiuto per contenere le perdite 2020″.