Turismo, Confesercenti avverte: “Bene i numeri di Pasqua e Pasquetta, ma attenzione agli affitti brevi”

Quello che si è concluso ieri è stato un fine settimana lungo, che si è concluso lunedì con Pasquetta ma che soprattutto ha visto tanti turisti raggiungere Siena e provincia. Una situazione che ha soddisfatto gli operatori del comparto del turismo come testimonia Valter Fucecchi, direttore di Confesercenti Siena.

Nonostante i buoni risultati e le buone aspettative per la prossima stagione, non si azzerano le polemiche sui cosiddetti affitti brevi. “Gli affitti brevi generano un problema sul mercato – dice Fucecchi – allontanando lavoratori e studenti dal centro storico per via dei prezzi troppo elevati”. Inoltre, persiste un problema di concorrenza con gli altri operatori del settore.

E.G.