Turismo attivo, da Siena il via alla rete di imprese

“Le Terre di Siena hanno tutte le caratteristiche per essere definite una Global Wellness destination”. È questa una delle conclusioni dello studio, curato dalla società di consulenza Side Note, propedeutico per la costituzione di una Rete di imprese per la valorizzazione del turismo attivo nell’ambito del progetto Strade di Siena. La rete è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa presso la Sala dei conti presso il palazzo Ottieri della Ciaia.

Parte dunque l’iter per la costituzione della rete di imprese sul turismo attivo, così come deliberato dalla giunta comunale di Siena su proposta dell’assessore Alberto Tirelli. La rete di imprese riunirà in particolare gli operatori nel settore del cicloturismo e del turismo attivo, per generare le opportune sinergie con lo sforzo messo in campo dalle amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle gestioni associate Terre di Siena slow, Aggregazione Francigena sud e via Lauretana Toscana, per le quali il comune di Siena svolge le funzioni di ente capofila. I passaggi ulteriori saranno la presentazione agli attori, la firma del contratto di rete e l’avvio delle attività, accompagnato da coloro che hanno strutturato il progetto.

“Si tratta – dichiara l’assessore al turismo del comune di Siena, Alberto Tirelli – di un’innovazione assoluta per il nostro territorio: l’amministrazione comunale avvia l’iter per la costituzione di una rete di imprese a partire dal progetto Strade di Siena per il turismo attivo e lo sviluppo del cicloturismo. Un progetto di partecipazione e condivisione sul territorio delle strategie per lo sviluppo sostenibile delle Terre di Siena, che possa coinvolgere operatori, esercenti, enti e privati, lungo linee strategiche di turismo attivo. Avviamo con questo primo passo la costituzione della rete, uno strumento fondamentale e imprescindibile per il prossimo futuro”.

Strade di Siena è il portale dedicato al cicloturismo e al turismo outdoor in generale, nato nell’ambito della gestione associata Terre di Siena slow che interessa trentadue comuni della provincia con Siena capofila. Un luogo digitale che vuole essere il punto di riferimento per visitare in maniera attiva Siena e il suo territorio, valorizzandone i cammini e il cicloturismo in particolare. Dagli itinerari della via Francigena e della via Lauretana a quello permanente dell’Eroica, con l’aggiunta, nel corso del 2021, di altri percorsi, e che ha visto arricchirsi di un’ulteriore sezione: quella dedicata all’enoturismo e alla creazione di una rete di cantine “amiche del turismo attivo”.