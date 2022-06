Truffe, la polizia e il Questore incontrano gli anziani senesi al centro “La lunga gioventù”

Essere accanto alle persone più fragili come gli anziani, aiutandoli nel prevenire i tentativi di reati odiosi come le truffe, che spesso li vedono, purtroppo, come vittime.

È con questa finalità che è stato organizzato, oggi pomeriggio, un incontro tra la Polizia di Stato e il Centro Culturale La Lunga Gioventù di via dei Pispini, a Siena. Nei locali del Centro, numerosa e sentita la partecipazione di tutti gli anziani che hanno interagito e fatto domande, raccontando anche le loro esperienze al nostro Questore, Pietro Milone, accompagnato dal Dirigente della Divisione Anticrimine e da altri poliziotti.

Nell’occasione sono stati ripercorsi i casi più frequenti di truffe come la falsa eredità, il falso avvocato, i finti operatori o tecnici dei vari Enti e, perfino, i finti poliziotti o appartenenti alle forze dell’ordine, che si approfittano della fragilità delle persone anziane per raggirarle, nel tentativo di sottrarre loro denaro o gioielli.

Il consiglio per tutti è di stare attenti e chiamare il numero unico 112 per segnalare ogni caso sospetto o dubbio alle Forze di Polizia.