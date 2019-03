Truffe agli anziani: i soldi vengono fatti tenere…in frigorifero

Ieri a Staggia, frazione del comune di Poggibonsi, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile sono intervenuti dopo che una persona ha riferito di una tentata truffa ai danni della madre. Nell’ abitazione della stessa si è presentato un uomo che, sostenendo di essere un addetto del gas, ha detto di dover fare dei controlli di verifica e ha chiesto alla signora di depositare gli oggetti d’oro nel suo frigorifero. Allarmato da alcuni rumori provenienti dalle scale condominiali, il malintenzionato ha però desistito dal prendere questi oggetti. I militari hanno preso contatti con la donna e acquisito maggiori elementi sull’evento, la persona segnalata non è stata individuata e le indagini sono ancora in corso. A Castlenuovo Berardenga un’altra anziana ha invece riferito di essere stata truffata. Anche alla signora un uomo ha chiesto di mettere ‘metalli pesanti’ e banconote, che contengono la filigrana, nel frigorifero spiegando inoltre che questo serviva ad evitare un contagio da mercurio. L’uomo è poi fuggito dall’abitazione portando con sé monili d’oro e denaro contante per 1500 euro. I carabinieri hanno acquisito maggiori informazioni su quello che è accaduto. Anche in questo caso la persona segnalata non è stata individuata e i militari dell’Arma stanno ancora indagando.