Trovato senza vita Paolo Alfieri, l’uomo scomparso due giorni fa

È stato trovato senza vita il corpo di Paolo Alfieri, il 55enne che viveva ad Asciano. Di lui non si aveva più notizie da lunedì mattina quando si sarebbe allontanato da casa per fare delle semplici commissioni. Il corpo è stato ritrovato nella zona di Celsa, non lontano da dove Alfieri aveva lasciato la sua automobile. Per rintracciarlo negli scorsi giorni si erano attivate le operazioni di ricerca, che erano state gestite dai vigili del fuoco. Sul posto a Celsa erano intervenuti anche il Soccorso alpino, la polizia e le varie associazioni del coordinamento di volontariato di protezione civile. A segnalare la scomparsa di Alfieri sui social era stata la famiglia ed il caso era inoltre andato in onda nella scorsa puntata di “Chi l’ha visto?”, su Rai 3. Ancora tutte da chiarire le cause che hanno portato al decesso