Trovato senza passaporto e permesso di soggiorno: clandestino 29enne denunciato ed espulso

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi nele zone cittadine più esposte al fenomeno degli stupefacenti e per prevenire l’immigrazione clandestina, nonché i furti in appartamento, il Questore di Siena Capuano ha previsto dei dispositivi congiunti tra personale in borghese della Squadra mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del reparto Prevenzione Crimine.



Durante i controlli, sono state identificate più di sessanta persone, di cui quindici extracomunitari, controllati tre esercizi pubblici, dieci veicoli ed elevata 1 contravvenzione al Codice della Strada.



Nella locale stazione ferroviaria, durante un controllo ai passeggeri di un bus della ditta “Flixbus” partito da Genova e diretto a Roma, è stato trovato un ventinovenne cittadino marocchino, tale A.E. privo di di passaporto e permesso di soggiorno, titolare solo di una carta di identità rilasciata dalle autorità marocchine.

Il giovane è stato fotosegnalato al locale gabinetto di Polizia Scientifica; da accertamenti si è potuto apprendere di un precedente fotosegnalamento della Questura di Siracusa del 2015 , un ordine di lasciare il territorio nazionale del Questore di Siracusa. Pertanto è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.



E’ stato interessato anche il locale ufficio Immigrazione per gli adempimenti relativi all’espulsione, che ha provveduto alla notifica dell’ordine del Questore di Siena a lasciare il territorio entro sette giorni.