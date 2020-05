Le persone controllate oggi, 18 maggio, dalla Polizia Municipale sono state 58. Una la persona sanzionata in base all’art. 8 dell’Ordinanza della Regione Toscana dello scorso 17 maggio perché non indossava la mascherina come prescritto dalla normativa. La sanzione elevata va da 400 a 3000euro.

Tutto regolare dalle verifiche effettuate in 36 esercizi commerciali.