Trovati in dodici a bordo di due veicoli: scatta la maxi-multa

Dodici persone a bordo di due automezzi, è quanto è emerso dai controlli effettuati dalla guardia di finanza di Siena nel rispetto delle norme anti Covid. Questa notte, gli agenti delle fiamme gialle hanno fermato due automezzi nei pressi dell’uscita di Castelnuovo Berardenga sulla SS Siena-Bettolle.

A bordo del primo automezzo, erano presenti 7 persone, le altre 5 a bordo del secondo. Tutti gli individui erano privi di qualsivoglia dispositivo di protezione e ovviamente non stavano rispettando le norme che prevedono il distanziamento sociale. I 12, tutti di nazionalità turca ed iraniana, erano dipendenti di una ditta agricola fiorentina intenti nel raggiungere il posto di lavoro. Per i soggetti è scattata immediatamente la sanzione amministrativa ai sensi del Dl 25 marzo 2020. Per uno è scattata una maxi-multa di 6396 euro perchè recidivo, infatti, il soggetto era già stato multato in precedenza.