Troppo forte la Itas Trentino che vince al PalaEstra in tre set

I vicecampioni del mondo della Itas Trentino mostrano al PalaEstra tutta la loro qualità e conquistano tre punti al termine di una buona prova. Michieletto (mvp della gara) e Kaziyski guidano la squadra di coach Angelo Lorenzetti al successo in tre set. I trentini chiudono l’incontro con il 60% di produttività in attacco e con la bellezza di 11 murate vincenti contro le 2 dei senesi. Molto alta anche la percentuale di positività in ricezione degli ospiti (71%).

Primo set Emma Villas Aubay Siena al via con i due argentini Finoli e Pereyra sulla diagonale palleggiatore-opposto, con Petric e Raffaelli in banda, Ricci e Biglino al centro e Bonami in seconda linea a difendere.

Arrivano subito due punti di Federico Pereyra per Siena, ma Trento va a segno con Lavia e per due volte con Lisinac. Parziale di 2-5 per gli ospiti. A segno Fabio Ricci, poco dopo Michieletto regala agli spettatori il suo primo colpo di classe. Trento difende bene ed è presente a muro, Sbertoli cerca e trova Lavia che mette giù il 4-8. Anche Podrascanin va a segno. Pereyra ha iniziato la gara con le marce alte, l’opposto argentino ha la meglio del muro della Itas anche per il 7-9 e poi il punto dell’8-10.

Ancora un Pereyra superlativo, quando Ricci mura Michieletto Siena raggiunge la parità: 11-11. Trento però allunga con una murata di Sbertoli e con un attacco di Kaziyski (14-16).

Michieletto sale in cattedra e consente alla Itas di prendersi un vantaggio maggiore (15-19). Cala poi l’intensità del gioco senese, Trento schizza via e con l’ace di Michieletto tocca il 17-24. È ancora lui in pipe a chiudere il primo set sul 18-25.

Sono 6 i punti di Pereyra (con il 67%) per Siena, 7 quelli di Michieletto per i trentini.

Secondo set Trento mura bene anche in avvio di secondo set, l’Itas vola sul +5: 5-10. Coach Pelillo inserisce Pinali al posto di Pereyra e l’azzurro schiaccia immediatamente due punti sul taraflex. Sbertoli innesca i centrali, Lisinac è bravo per il quattordicesimo punto della Itas. Pinali ne mette giù un altro, ma Trento prima con Lisinac (protagonista in questo set con 7 punti personali) e poi con un super Michieletto allunga ancora. Lo schiacciatore della Nazionale italiana vola e gioca con profitto sulle mani del muro senese, poi beffa la ricezione della Emma Villas Aubay Siena con una battuta corta. La murata vincente di Podrascanin porta al 9-18, saranno 4 le murate degli ospiti in questo set. Entra Van Garderen per Raffaelli, è dell’olandese il punto del 10-18. Ace di Podrascanin per il 10-20. Ricci finalizza la veloce con Finoli: 11-22. Trento chiude il secondo set c on Kaziyski: 13-25.

Terzo set Siena avanti nel terzo parziale, un buon Petric guida i suoi sul 6-5. Trento ribalta con Podrascanin e Kaziyski: 7-10. Van Garderen e Petric giocano bene sulle mani del muro trentino, Siena trova un punto break con il servizio vincente di Daniele Mazzone: 12-15. Quando Sbertoli guarda verso Michieletto è quasi una sicurezza: lo schiacciatore azzurro vola e mette giù il punto del 12-16. Poco dopo Podrascanin sbarra la strada all’attacco senese ed è 12-17. Trento fa punto in tutti i modi possibili: dai nove metri Lisinac con una battuta corta realizza il 12-18, +6 per la Itas. Altro muro di Podrascanin: 12-19.

Lavia sulle mani del muro senese: 12-21. Ace di Raffaelli: 15-22. C’è tempo ancora per una veloce di Podrascanin e per un bel pallonetto a segno di Pereyra. Il set si chiude sul 17-25. Trento vince per tre set a zero.

Emma Villas Aubay Siena – Itas Trentino 0-3 (18-25, 13-25, 17-25)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Pinali 5, Ricci 4, Van Garderen 2, Petric 6, Bonami (L), Raffaelli 4, Biglino, Pinelli, Finoli, Pereyra 8, Pochini, Mazzone 3. Coach: Pelillo. Assistente: Cruciani.

ITAS TRENTINO: Kaziyski 9, Nelli, D’Heer, Dzavoronok, Michieletto 13, Sbertoli 3, Cavuto, Pace (L), Berger, Bernardis, Laurenzano (L), Lavia 9, Podrascanin 6, Lisinac 14. Coach: Lorenzetti. Assistente: Petrella.

Arbitri: Vincenzo Carcione, Mauro Goitre.

Video check: richiesto nel primo set da Siena sul 6-10 (decisione cambiata); richiesto nel secondo set da Siena sul 10-20.

NOTE. Percentuale in attacco: Siena 38%, Trento 60%. Muri punto: Siena 2, Trento 11. Positività in ricezione: Siena 42% (23% perfette), Trento 71% (37% perfette). Ace: Siena 2, Trento 4. Errori in battuta: Siena 12, Trento 12.

Durata del match: 1 ora e 13 minuti (26’, 23’, 24’).

Mvp: Michieletto.

Spettatori: 1.335.