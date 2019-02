Tre malviventi ed un colpo per aiutare il…volontariato di Siena: ai Rozzi lo spettacolo di La Sveglia onlus

“Alla larga dai guai” è la commedia dell’inglese Derek Benfield con cui il gruppo teatrale La Sveglia onlus, che ha appena festeggiato i quarant’anni di attività, va in scena a Siena, al teatro dei Rozzi, il 21, 22, 23 febbraio alle 21 e il 24 febbraio alle 17 per la regia di Mario Ghisalberti, con il patrocinio del comune di Siena. L’obiettivo è come sempre aiutare il volontariato del territorio: il ricavato andrà infatti a favore di sei associazioni presso le quali si possono prenotare i biglietti. Per il 21 febbraio: Amici di Monastero (dalle 18 alle 22: 338 8080171) e Rafiki (dalle 9 alle 20: 338 8676794 – [email protected]); 22 febbraio: Il laboratorio onlus (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e 16-19: 0577 52368 – 347 6283031 – [email protected]); 23 febbraio: Pubblica Assistenza Siena (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e 15.30-17.30: 348 4728342 – [email protected]); 24 febbraio: PerlA (telefonare durante i pasti: 339 3834800 – 335 8749674 – [email protected]) e Jenga Cuamm (dalle 9 alle 20: 335 5411618 – [email protected]). La commedia a tinte gialle, ambientata negli anni Settanta in un albergo della campagna inglese, racconta le disavventure di tre malviventi impegnati a concludere un colpo. Ma uno scambio di persona dovuto a omonimia mette in crisi il piano, già complicato da imprevisti e personaggi particolari: l’evasione di un carcerato, una terribile giudice istruttore e sua figlia, una misteriosa donna con il suo improbabile papà, lo strano personale dell’albergo. La conclusione sarà davvero positiva? e per chi? Dieci i personaggi interpretati da quindici attori e attrici, alcuni dei quali si alternano nelle varie rappresentazioni. In ordine di apparizione: Silvia Olmastroni, Sara Benocci, Caterina Paoli, Massimiliano Milanesi, Raffaele Provvedi, Giacomo Spinelli, Neri Sassi, Federico Bacchini, Chiara Bratto, Eva Pistolesi, Glenda Sbardellati, Lorenza Elisa Rossi, Federica Olla, Paolo Rossi, Fabio Mattei.