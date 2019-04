Tre aperture straordinarie al distretto sanitario di Castellina in Chianti per il cambio del medico

Previste tre aperture straordinarie al distretto socio-sanitario di Castellina in Chianti in vista del prossimo pensionamento del dottor Giuseppe Pacella, medico di famiglia che non sarà più in servizio dal 4 maggio 2019, dopo una lunga carriera dedicata alla cura dei propri assistiti.



Per il cambio del medico, presso il distretto socio-sanitario di Castellina in Chianti di via 4 Novembre, sono state organizzate tre aperture straordinarie in modo da supportare gli utenti interessati nel miglior modo possibile.Tali aperture sono previste nei seguenti giorni di aprile (sabato 20 e sabato 27) e di maggio (sabato 4), dalle 8 alle 11.30.