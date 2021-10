Trattamento con agopuntura per pazienti con paresi facciali, videoconferenza tra Aou Senese e Nantong hospital

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e il Nantong Hospital si sono confrontati in videoconferenza sul trattamento con agopuntura di pazienti affetti da paresi facciali. L’evento è stato organizzato dall’Ufficio Rapporti Internazionali dell’Aou Senese. Si sono collegati il dottor Zion Levy, agopunturista afferente alla UOC Anestesia e rianimazione perioperatoria diretta dal dottor Pasquale D’Onofrio, la dottoressa Wu Wei, medico agopunturista e fisioterapista del Nantong Hospital, il dottor Carmelo Guido, direttore del Centro Fior di Prugna dell’Azienda USL Toscana Centro e la dottoressa Sonia Baccetti per conto del Centro Regionale per la Medicina Integrata della Regione Toscana. In particolare ci si è soffermati sul trattamento con agopuntura e moxibustione nei pazienti con paresi facciale, sulle manifestazioni cliniche della paresi facciale, sulla scelta dei punti trattati con agopuntura con un video del trattamento sui pazienti.