Trasporto di organi alle Scotte, veicolo scortato dalla polizia municipale

Gli agenti della Polizia Municipale di Siena hanno svolto nella giornata di ieri, martedì 21 marzo, un importante servizio di scorta per trasporto urgente di organi. Il veicolo del comando della Polizia Municipale di Peschiera Borromeo (Milano) trasportava un organo dall’ospedale Niguarda ed è arrivato intorno alle ore 18 nel territorio comunale di Siena per raggiungere il policlinico Santa Maria alle Scotte, dove il paziente ricevente era in attesa.

Per questo una pattuglia della Polizia Municipale di Siena ha “agganciato” il mezzo in zona Siena Nord e ha provveduto, coadiuvata da altri agenti collocati lungo il tragitto, a scortare il veicolo in modo da evitare blocchi del traffico. In questo modo il percorso lungo il territorio comunale si è svolto senza alcun intoppo, fino a permettere il raggiungimento della struttura ospedaliera senese, dove l’equipe medica e il paziente stesso attendevano.