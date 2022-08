Trasportava cavalli col tachigrafo bloccato: la polizia gli sequestra la patente

La sera del 17 agosto la polizia stradale ha controllato un mezzo di una ditta della provincia di Perugia che aveva avuto incarico da un’azienda senese di trasportare cavalli. Gli agenti hanno riscontrato che il veicolo aveva il tachigrafo nella posizione di pausa mentre in realtà stava circolando. Il marchingegno azionabile tramite un pulsante nascosto nella cabina del camion, è stato sequestrato, nei confronti del conducente è stato elevato un verbale per il cronotachigrafo alterato per un importo di 1.800 euro e gli è stata ritirata la patente di guida.

Questo è soltanto uno dei tanti risultati ottenuti dalla polizia di stato nei controlli effettuati nella città di Siena nei giorni di Palio, giorni in cui le forze dell’ordine hanno intensificato il proprio lavoro. La pianificazione dei servizi effettuata dal questore Milone, con l’implementazione di misure di vigilanza a carattere preventivo, per garantire il regolare svolgimento dei vari eventi e per prevenire la commissione di reati, ha consentito di ottenere un elevato standard di sicurezza.

Di particolare efficacia sono risultati i servizi ad ampio raggio assicurati dal dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico con equipaggi delle volanti della questura e, nei giorni del Palio, anche dal reparto prevenzione crimine di Firenze, effettuati in particolare lungo i principali itinerari che, dai punti di accesso al capoluogo, conducono al centro storico, compresi i parcheggi di maggiore capienza.

Nel complesso, nell’ambito dei servizi a largo raggio, sono stati raggiunti questi risultati: sono state controllate ed identificate 1.300 persone e 705 veicoli. Sono state elevate 13 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, 3 delle quali per mancanza di copertura assicurativa e 2 per la patente scaduta, che hanno determinato il sequestro del mezzo.

Una coppia di rumeni, con numerosi precedenti penali, a Siena verosimilmente per compiere furti, è stata invece allontanata. Sono stati, inoltre, segnalati al Prefetto, come assuntori di sostanze stupefacenti, un ragazzo trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana ed un uomo trovato in possesso di una dose di cocaina.

Nello stesso periodo sono stati, altresì, intensificati i servizi in ambito ferroviario, per il controllo dei viaggiatori in transito presso lo scalo di Siena ed a quelli di polizia stradale sulle principali arterie che adducono al capoluogo. Al riguardo l’attività della polstrada ha consentito di identificare 172 persone e controllare 132 veicoli, con conseguenti 106 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, 4 patenti di guida e 5 carte di circolazione ritirate, per 170 punti complessivamente decurtati dalle patenti. Sono stati anche effettuati rilievi per 6 incidenti stradali.

La polizia ferroviaria di Siena ha identificato 331 viaggiatori ed elevato 3 verbali per infrazioni in materia di specialità. L’attività di prevenzione, ha determinato una sostanziale diminuzione dei reati, soprattutto di tipo predatorio. Nel periodo in esame sono stati, infatti, registrati solo due furti in appartamento, di cui uno tentato, in zone periferiche della città.

Sono stati, inoltre, potenziati i servizi specifici di prevenzione dei borseggi, con poliziotti appiedati nei luoghi di maggiore concentrazione di persone. Nell’ambito dei servizi è stata denunciata una donna che ha cercato di accedere ai varchi di Piazza del Campo, con un coltello infilato nella cintura e un martello nascosto nella borsa, anche se è stato riscontrato che non aveva progettualità delittuose. All’Ufficio denunce della Questura non sono state riscontrate segnalazioni per furti o borseggi in danno turisti o residenti Anche grazie a questi servizi, intensificati in particolare nelle giornate paliesche, non sono emerse criticità di alcun genere.