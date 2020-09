Trasparenza e buona amministrazione, la Toscana è prima nel rating di Fondazione Etica

La Toscana è prima nel rating delle regioni italiane per la trasparenza e per la buona amministrazione. La classifica, che vede la nostra regione prima con un punteggio di 65,9 punti, è stata pubblicata oggi sul Corriere della Sera ed è realizzata da Fondazione Etica.

Il lavoro svolto dalla Fondazione è stato quello di analizzare l’attività amministrativa di tutte le istituzioni locali – che sono obbligate a rendere conto dei propri risultati -. La Toscana si è piazzata prima davanti ad Emilia Romagna e Veneto e rappresenta un’eccezione: le prime regioni di questa classifica si caratterizzano per un pil pro capite elevato ma “la Toscana si distingue perché si piazza prima pur di fronte ad un pil pro capite di 31mila euro (nona posizione in Italia ndr.)”, fa sapere il report.

Soddisfazione è stata espressa dal governatore Enrico Rossi, “primi in italia per trasparenza e buona amministrazione – ha scritto in un post su Facebook-.Questo risultato è anche frutto mio, della mia giunta, del consiglio regionale. Ma soprattutto di tutti i dirigenti e i lavoratori della Regione Toscana, di ogni settore e di ogni qualifica, compresa la sanità” e ancora “onestà e buongoverno dovranno continuare anche nella prossima legislatura”. Per Rossi il rating di Fondazione Etica ” è un grande riconoscimento del lavoro fatto in questi anni che rende ancora più importante domenica e lunedì prossimi un voto per la continuità del buongoverno in Regione. È un patrimonio che, sono certo, i toscani non vogliono che vada disperso”, conclude.