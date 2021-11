Trapianto di cuore e di polmone: webinar internazionale tra Italia e Cina, con protagonisti Aou Senese e FAHZU

Un confronto di carattere internazionale, sul trapianto di cuore e di polmone. E’ quello che si è tenuto tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e il The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine (FAHZU), ospedale cinese. Il dottor Massimo Maccherini, responsabile del programma di Trapianto di cuore e VAD dell’Aou Senese, ha illustrato l’attività di trapianto di cuore del policlinico Le Scotte, unico centro della Regione Toscana, evidenziando il rapporto tra il Centro Trapianto di Cuore Toscano e le strutture cardiologiche e cardiochirurgiche impegnate nella gestione dello scompenso cardiaco avanzato/refrattario e nella gestione dello shock cardiogeno. Il professor Luca Luzzi, direttore UOSA Trapianto di polmone, si è soffermato sull’attività del Programma Regionale Trapianto di Polmone, facendo riferimento all’integrazione tra la rete trapiantologica della regione ed il Centro Trapianto di Polmone dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. La rete trapiantologica oggi integra tutte le strutture impegnate nella gestione dell’insufficienza respiratoria avanzata refrattaria alla terapia medica e la rete dei centri delle malattie rare del polmone, di cui la professoressa Elena Bargagli è responsabile per l’Aou Senese. I medici cinesi referenti delle due aree trapianto del FAHZU hanno a loro volta presentato la loro attività soffermandosi poi nella discussione di alcuni casi clinici reali con i colleghi delle Scotte.