Tragico schianto a Cagliari: muore donna di Chianciano Terme

Il fatto è successo poco fa nella provincia di Cagliari, in Sardegna. Una donna di 50 anni, a bordo di una Volkswagen Tiguan, ha avuto un violento impatto all’incrocio della sp 2 Pedemontana allo svincolo di Monte Arcosu nel Comune di Uta. Le condizioni sono apparse subito gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso, ma l’impatto è stato troppo violento e la donna ha perso la vita. Gioconda Musio, è questo il nome della donna che viveva in Sardegna ma era residente a Chianciano Terme, in provincia di Siena. Sul posto, immediato l’arrivo dei carabinieri di Uta e di Decimo che ancora stanno eseguendo i rilievi per accertare le dinamiche dell’incidente.